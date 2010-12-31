"Трансаэро" внесла в "черный список" главного санврача РФ после скандала в аэропортах

"Трудовой коллектив "Трансаэро" просит главного государственного санитарного врача РФ Геннадия Онищенко не пользоваться услугами авиакомпании, так как он оскорбил профессиональное и человеческое достоинство ее работников", цитирует заявление компании РИА Новости.

"Люди, своим самоотверженным трудом в экстремально сложных условиях преодолевшие последствия транспортного коллапса и добившиеся полного восстановления графика полетов, не отменившие ни одного рейса и доставившие всех пассажиров в пункты назначения, готовы подавать иски по поводу этих обвинений", - отмечается в сообщении.

Роспотребнадзор возбудил 11 административных дел против "Трансаэро" после авиаколлапса в Домодедово, в частности за то, что компания не предоставляла необходимые данные о рейсах пассажирам, которым пришлось сутками ждать вылета. Как сообщил РИА Новости Онищенко, в адрес компании направлены уведомления об составлении административных протоколов. В четверг на пресс-конференции председатель совета директоров "Трансаэро" Александр Плешаков заявил, что компания готова идти в суд против Онищенко, чтобы защищать честь и достоинство своих сотрудников, которых глава Роспотребнадзора обвинил в непрофессионализме. Ранее Онищенко заявлял, что больше всего претензий после авиаколлапса пассажиры предъявляют к авиакомпаниям "Трансаэро", "Сибирь" (S7), "Аэрофлот" и "Уральские авиалинии".

Напомним, что в минувшие выходные на московский регион обрушился "ледяной дождь". Вылететь не смогли сотни рейсов, по данным Ассоциации туроператоров России, задержки коснулись более 20 тысяч человек. "Аэрофлот", S7 и "Трансаэро" начали входить в расписание только во вторник.