В Виннице три дня проезд будет бесплатным
15:26, 31 декабря 2010Транспорт/Связь
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Жители Винницы, а также гости города, в течение трех праздничных дней имеют возможность пользоваться общественным транспортом бесплатно.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение утвердил Винницкий горисполком.
В соответствии с решением, 31 декабря 2010 года, 1 и 7 января 2011 года коммунальное предприятие “Винницкое трамвайно-троллейбусное управление” бесплатно будет перевозить пассажиров коммунальным транспортом общего пользования.
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