В Виннице три дня проезд будет бесплатным

Жители Винницы, а также гости города, в течение трех праздничных дней имеют возможность пользоваться общественным транспортом бесплатно.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение утвердил Винницкий горисполком.

В соответствии с решением, 31 декабря 2010 года, 1 и 7 января 2011 года коммунальное предприятие “Винницкое трамвайно-троллейбусное управление” бесплатно будет перевозить пассажиров коммунальным транспортом общего пользования.