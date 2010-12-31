АМКУ разрешил создать Союз международных автоперевозчиков

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение на создание ассоциации «Союз международных автомобильных перевозчиков» (г. Киев). Об этом УНИАН сообщили в АМКУ.

Согласно сообщению, ассоциация создается между совместным украинско-греческим ООО «Трансевролинии» (г. Киев), ОАО «Орион-Авто» (г. Николаев), ООО «Трансевролинии-А» (г. Макеевка, Донецкая область), ООО «Трансевролинии Плюс» ( г. Киев) и ООО «Закарпатевролинии» (пгт. Среднее, Закарпатская обл.).