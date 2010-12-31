Абонентская база мобильных операторов в Украине уменьшилась на 0,8%

Совокупная абонентская база операторов сотовой/мобильной связи в Украине по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилась на 451,6 тыс. пользователей, или на 0,82%, и составила почти 54,3 млн. абонентов (активированных SIM-карт).

Об этом говорится в результатах исследования рынка агентством iKS-Consulting, которые предоставлены УНИАН.

По оценкам iKS-Consulting, уровень номинального проникновения сотовой связи от общей численности населения страны на конец ноября 2010 года по сравнению с показателем предыдущего месяца уменьшился на 1 п.п. - до 118,5%.

По итогам ноября 2010 года у двух операторов – «Киевстара» и «Астелита» - количество пользователей снизилось: на 508 тысяч и на 21 тысячу соответственно.

Уменьшение абонбазы «Киевстара» связано с оттоком клиентов, подключившихся к сети компании, а также к сети Beeline (до объявления об объединении компаний «Киевстар» и УРС) в период летнего туристического сезона.

Уменьшение числа пользователей «Астелита» - восьмой месяц подряд (последний раз положительный прирост наблюдался по итогам марта текущего года) - можно объяснить продолжающейся оптимизацией абонбазы, особенно заметно проявившейся по результатам третьего квартала 2010 года.

По итогам ноября лидером по приросту абонентов как в абсолютном, так и в относительном выражении стала компания «Укртелеком», увеличившая число своих мобильных клиентов на 32 тысячи, или на 5,7%, - до 598 тыс.

Лидером в рейтинге операторов с наибольшей абонентской базой остается «Киевстар», у которого по итогам ноября 2010 года насчитывалось почти 24,44 млн. абонентов, или 45% от всей абонентской базы сотовой/мобильной связи Украины. На втором месте – «МТС Украина», чье число абонентов на конец ноября составило около 18,23 млн., доля рынка – почти 33,6%. Третью позицию в рейтинге занимает компания «Астелит» - почти 9,62 млн. клиентов (17,7%).