В Херсонском порту ввели новую систему диспетчеризации
На государственном предприятии "Херсонский морской торговый порт" (ХМТП) внедрена система диспетчеризации грузового автотранспорта, при которой передвижение машин по территории предприятия контролирует компьютер.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ХМТП.
Благодаря этой системе машины с грузом по порту двигаются точно по установленному маршруту и графику, что исключает возможность создания "пробок" на городских улицах и у ворот порта. Кроме того, процесс учета тоже компьютеризирован. При въезде в порт водитель получает электронный пропуск, с которым машина следует на весовую. Таким образом, исключается человеческий фактор в процессе приема груза.
В диспетчерской теперь ведется видеонаблюдение: записывается и дневная, и ночная погрузо-разгрузочная работа.
Справка УНИАН. Херсонский морской торговый порт включает десять причалов, оборудованных всем необходимым для переработки генеральных, навалочных и сыпучих грузов. Причалы обслуживают 17 портальных, 6 плавучих кранов, а также 135 единиц погрузочной техники. Более 40% перерабатываемых в порту грузов — минеральные удобрения и химические грузы навалом и пакетированные, и около 40% — хлебные грузы.
Перерабатываются также чёрные металлы всех профилей, чугун в чушках, кокс, ферросплавы, лес, торф. Площадь складских помещений - 42 тыс. кв. м. В составе портового флота — 32 судна. Мощности порта рассчитаны на обработку около 4 млн. тонн грузов в год.