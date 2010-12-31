«АвтоКрАЗ» произвел продукции почти на 52 млн. грн.

Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» (г. Кременчуг. Полтавская обл.) за январь-ноябрь 2011 года произвела продукции на сумму почти 52 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил губернатор Полтавской области Александр УДОВИЧЕНКО.

По его словам, за январь-ноябрь т.г. на предприятии произведено продукции на сумму почти 52 млн. грн, с конвейера сошло 811 автомобилей, что превышает в 3,7 раза их выпуск за аналогичный период 2009 года.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» выпускает 27 основных моделей и почти 150 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники. В 2009 году «АвтоКрАЗ» отгрузил потребителям 654 автомобиля, что составляет около 20% реализации 2008 года.