В Севастополе объем грузоперевозок снизился на 37,6%

В Севастополе транспортными предприятиями города за январь–ноябрь 2010 года перевезено 396,5 тыс. т грузов, что на 37,6% меньше, чем за январь–ноябрь 2009 года; грузооборот уменьшился на 10,7% и составил 199,8 млн. т/км. Об этом агентству УНИАН сообщили в Управлении статистики в городе Севастополе.

Морской торговый флот уменьшил перевозки грузов на 87,4%, заказчикам доставлено 33,5 тыс. т. Заграничные перевозки грузов морским транспортом сократились на 39,7%. Объем переработки грузов в торговом, рыбном портах и на промышленных морских причалах в январе–ноябре 2010 года по сравнению с январем–ноябрем 2009 года уменьшился на 19% и составил 5901,7 тыс. т. Переработка импортных грузов увеличилась на 44%, тогда как переработка экспортных уменьшилась на 24,2%, грузов внутреннего сообщения – на 10,4%, транзитных грузов – на 3,8%. Количество обработанных судов составило 926 единиц, что на 22 судна больше, чем за январь–ноябрь 2009 года, в том числе заграничных и судов в иностранном фрахте – 349 единиц.

Предприятиями автомобильного транспорта (с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями) перевезено 363 тыс. т грузов (на 1,6% меньше, чем за январь–ноябрь 2009 года). Грузооборот увеличился на 1,6% и составил 78,3 млн. т/км.

Услугами пассажирского транспорта с января по ноябрь воспользовались 83149,2 тыс. пассажиров, выполнена пассажирская работа в объеме 675,3 млн. пасс./км, что, соответственно, на 8,8% и на 3% больше, чем в январе–ноябре 2009 года.

Услугами автомобильного транспорта (с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями) воспользовались 26095,6 тыс. пассажиров (на 24,7% больше). Перевозки пассажиров морским транспортом (без учета объема бесплатно перевезенных пассажиров) увеличились на 5,7%. Городским электротранспортом за отчетный период перевезено 51953,0 тыс. пассажиров (102,6% от объемов января–ноября 2009 года).



