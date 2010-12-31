Киевская городская электричка не будет курсировать 1-9 января
16:19, 31 декабря 2010Транспорт/Связь
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Юго-Западная железная дорога обращает внимание пассажиров на то, что в период с 1 по 9 января 2011 года по просьбе коммунального предприятия «Киевпасстранс» отменено курсирование городской электрички.
Об этом УНИАН сообщили в Министерстве инфраструктуры.
Согласно сообщению, с 10 января движение городской электрички будет возобновлено.
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