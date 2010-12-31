Гендиректор "Шереметьево" обиделся на журналистов за освещение недавнего колапса

Гендиректор Шереметьево Михаил Василенко упрекнул российских журналистов в предоставлении некорректной информации о работе аэропорта во время колапса 25-29 декабря, сообщает РИА Новости.

В своем блоге в "Живом журнале" (ЖЖ) он выразил благодарность сотрудникам аэропорта за проявленное терпение и выполненный долг. "Я в долгу перед работниками аэродромной службы, которые сутками под дождем чистили лед на полосе и рулежках, обеспечивали прием и выпуск воздушных судов, когда СМИ писали, что, "по нашей информации, в Шереметьево нет реагентов, и полоса обледенела", а телевизионщики приезжали и, увидев, идеально подготовленный аэродром, моментально теряли интерес к теме", - указал Василенко.

"Это что ж, профессионализм работников СМИ, желание побыстрее собрать "жареные" факты? Пассажиры, понятно, не в курсе, но вы, уважаемые журналисты, неужели не знаете, что терминал Д и свои рейсы обслуживает исключительно перевозчик?", - отметил он.

Ситуация с задержками рейсов в московском авиаузле получила широкое освещение в СМИ. Пассажиры жаловались на отсутствие информации, условий для многочасового ожидания вылетов, а также на резкий рост цен на напитки и продукты в аэропортах. Президент РФ Д. Медведев поручил генпрокурору проверить работу московского авиаузла, представители ряда авиакомпаний в итоге были вызваны для дачи объяснений. Счетная палата сообщила о планах проверки деятельности Шереметьево и Домодедово. Премьер-министр Владимир Путин в среду дал жесткую оценку действиям ответственных лиц авиакомпаний и аэропортов - по его словам, они проявили неэффективность и неподготовленность к ЧС.