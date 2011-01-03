С 1 января в Украине повысились акцизы на бензин, ДТ и сжиженный газ

1 января 2011 года в связи с вступлением в силу Налогового кодекса в Украине повышаются ставки акцизного сбора на горючее.

В частности, акциз на бензин увеличится с нынешних 132 до 182 евро за тонну (на 50 евро или 37,9%), на дизельное топливо - с 65 до 90 евро (на 25 евро или 38,5%). На дизтопливо с составом серы 0,035% до 0,2% - на 38% (с 50 до 69 евро за тонну); от 0,005% до 0,035% - на 37,8% (с 45 до 62 евро за тонну); акциз на дизельное топливо с составом серы менее 0,005% - на 40% или с 30 до 42 евро за тонну соответственно.

Ставка акциза на сжиженный газ составляет 40 евро за тонну.

По мнению экспертов, рост акцизов повлечет за собой подорожание бензина в среднем на 38-40 коп. за литр, а также увеличение объемов реализации низкокачественного бензина.

В то же время, по мнению министра инфраструктуры Украины Бориса Колесникова, благодаря акцизу на топливо в Украине появятся скоростные автобаны. В интервью газете "Сегодня" от 28.12.2010 он пояснил, что эта модель развития автодорог (а не строительство платных трасс) была выбрана из-за низкой покупательской способности населения.