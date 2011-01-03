Домодедово сегодня отправил рекордное количество рейсов

Московский аэропорт Домодедово установил 2 января абсолютный рекорд по отправленным рейсам - 375 с более 47 тысячами пассажиров на борту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

"Также было обслужено 325 прилетевших рейсов. Итого, общее количество обслуженных 2 января 2011 года рейсов составило 700. Такого результата аэропортовым службам удалось достичь, несмотря на снегопад, который шел на протяжении всех суток и небольшие перебои с энергоснабжением. Таким образом проблемы, возникшие 26 декабря полностью преодолены", - цитирует агентство пресс-секретаря аэропорта. .

Напомним, 26 декабря в результате отключения двух головных подстанций аэропорт оказался почти полностью обесточенным на двое суток. Прошедший в последние выходные декабря ледяной дождь привел к коллапсу и в других аэропортах, преде всего, Шереметьево. По подсчетам турагентств, в результате заблокированными оказались более 20 тысяч человек.