Аэропорты Египта усиливают меры безопасности после теракта в Александрии

Во всех аэропортах Египта будут усилены меры безопасности в связи с терактом, произошедшим в Александрии в новогоднюю ночь и унесшим жизни 21 человека, сообщил в воскресенье министр гражданской авиации Египта Ахмед Шафик. По его словам, повышение контроля за безопасностью коснется зданий аэропортов и самолетного парка, а также пассажиров и багажа.

Мощный взрыв, прогремевший в новогоднюю ночь у церкви Святых во втором по величине городе Египта - Александрии, унес жизни 21 человека, еще около 100 получили ранения. Сразу после взрыва египетские эксперты и официальные лица указывали на высокую вероятность причастности к теракту террористической сети "Аль-Каида", которая ранее выступала с угрозами в адрес египетских христиан.

После этих угроз египетские власти усилили охрану церквей в Каире и других городах.