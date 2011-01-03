Пираты захватили сухогруз с украинцами - сайт командования ВМС ЕС

Сомалийские пираты захватили алжирское судно MV Blida в 280 километрах к юго-востоку от порта Салала в Омане, на борту которого находились 27 членов экипажа, в том числе граждане Украины, сообщило в воскресенье РИА Новости со ссылкой на сайт командования военно-морской операцией Евросоюза у берегов Сомали "Аталанта" (EUNAVFOR Somalia).

Пираты напали на судно в водах Аравийского моря в субботу днем после того, как оно вышло из оманского порта и направлялось в танзанийский Дар-эс-Салам. Среди членов экипажа судна граждане Украины, Алжира и Филиппин. По данным EUNAVFOR, в настоящее время в общей сложности пираты удерживают в заложниках 28 судов и 654 человека.

Сомалийские пираты по-прежнему остаются главной угрозой мировому морскому судоходству. Сомали не может справиться с проблемой пиратства, так как не существует как единое государство с 1991 года после падения диктаторского режима Сиада Барре, правившего с конца 1960-х годов.