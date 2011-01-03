Надзорное ведомство РФ рекомендует приостановить полеты Ту-154Б после взрыва в Сургуте

Ространснадзор предлагает авиакомпаниям приостановить полеты самолетов Ту-154Б - до выяснения причин авиакатастрофы с лайнером этого типа, произошедшей накануне в аэропорту Сургута, сообщает РИА Новости.

Самолет Ту-154 компании "Когалымавиа", выполнявший рейс из Сургута в Москву, загорелся 1 января около 15.00 по местному времени в аэропорту Сургута после запуска двигателей перед началом движения на магистральной рулежной дорожке. На борту были 116 пассажиров, в том числе девять детей, а также восемь членов экипажа и еще десять работников авиакомпании.

Погибли три человека, более 40 были госпитализированы с ожогами и отравлением угарным газом. Самолет сгорел. По факту инцидента в Сургуте возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц). Следователи рассматривают в качестве возможных причин авиапроисшествия нарушение правил пожарной безопасности и нарушение правил эксплуатации самолета. Ространснадзор проверяет деятельность авиакомпании "Когалымавиа".

Как сообщил представитель Ространснадзора, в РФ сейчас эксплуатируются только 14 самолетов Ту-154Б-2.