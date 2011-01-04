Ford отзывает 15 тысяч машин из-за двух случаев возгорания

Компания Ford отзовет для ремонта 14 тысяч 737 кроссоверов и пикапов из-за неисправности в блоке управления "кузовной" электроникой. Этот дефект может привести к короткому замыканию и возгоранию машины, сообщает Лента.ру со ссылкой на издание Insideline.com.

Под отзыв попадают пикапы Ford серии "F", а также кроссоверы Ford Edge и Linсoln MKX, выпущенные в октябре и ноябре 2010 года.

Представители компании обратились в Национальную администрацию по безопасности дорожного движения США (NHTSA) после того, как два пикапа Ford F-150 загорелись на парковке рядом с территорией сборочного завода компании в городе Дирборн, штат Мичиган.

Модуль, который может стать причиной пожара, выпускается компанией Lear Corporation в Мексике. Специалисты Ford уже установили, что бракованные детали производились в течение шести дней. Автопроизводитель пообещал связаться со всеми владельцами автомобилей, на которые устанавливался дефектный узел, до 10 января.

Ранее сообщалось, что в период с 1999 по 2009 год под отзыв из-за опасности самовозгорания попали 14,5 миллиона автомобилей Ford. На все эти машины был установлен бракованный выключатель круиз-контроля, который мог перегреваться и вызывать пожар в салоне машины.