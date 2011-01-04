Запорожский аэропорт сократил грузоперевозки более чем в 5 раз – до 28 тонн

Государственное предприятие "Международный аэропорт «Запорожье» в декабре 2010 года сократило объемы грузоперевозок в 5,2 раза, или на 120 тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 28 тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

Согласно сообщению, все 28 тонн, отправленные аэропортом на протяжении декабря, представляли собой не груз в его классическом понимании, а багаж, то есть личные вещи и имущество, с которыми туристы отправлялись на отдых.

"Грузов как таковых в декабре не было отправлено вообще", – констатировали в руководстве ГП "Международный аэропорт "Запорожье".