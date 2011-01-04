Донецкая железная дорога за зимние каникулы оздоровит 150 детей

Донецкая железная дорога во время новогодних каникул бесплатно оздоровит 150 детей железнодорожников в возрасте от 7 до 15 лет, которых приняли в санатории-профилактории «Сосновый» (поселок Макарово, Луганская обл.).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДЖД.

Согласно сообщению, отдавалось предпочтение детям, которые страдают хроническими заболеваниями и находятся на диспансерном учете, а также детям из многодетных и малообеспеченных семей. Дети отдыхают с 30 декабря 2010 года по 10 января 2011 года. Для всех детей путевки выданы бесплатно. Расходы за хозяйственное содержание взяла на себя Донецкая железная дорога, а другие расходы (лечение, питание, культурное обслуживание детей, заработная плата педагогических работников и т.п.) – за счет средств профсоюзного бюджета дорпрофсожа и Фонда социального страхования по временной утрате трудоспособности Донецкой и Луганской областей.

Для доставки детей в санаторий-профилакторий Донецкая железная дорога сформировала специальный электропоезд.

Перед заездом детей железная дорога провела ряд мероприятий для комфортного отдыха. В частности, были разработаны план лечения и программа развлечений с экскурсиями. Штат санатория для организации воспитательного процесса укомплектован педагогами с целью максимального обеспечения безопасности жизни и здоровья детей.