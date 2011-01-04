«Ространснадзор» предложил приостановить полеты самолетами Ту-154Б

В связи с катастрофой самолета Ту-154Б ООО "Авиакомпания "Когалымавиа" в аэропорту Сургут 1 января, в результате которой погибли три человека и более 40 человек получили травмы различной степени тяжести, «Ространснадзор» провел оперативную оценку рисков дальнейшей эксплуатации данного типа воздушного судна поднадзорными хозяйствующими субъектами.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РФ.

В соответствии с проведенным анализом, «Ространснадзор» выдал инспекторское предписание, в котором предложено приостановить выполнение полетов самолетами Ту-154Б авиапредприятиям, эксплуатирующим данный тип воздушного судна, до установления причин, приведших к авиационному событию в аэропорту Сургут, и принятия первоочередных мер по снижению уровня риска при эксплуатации самолетного парка Ту-154Б.

Кроме того, «Ространснадзор» организовал работу комиссии по проверке соблюдения требований законодательства в области гражданской авиации в деятельности ООО "Авиакомпания "Когалымавиа".

Как сообщал УНИАН, самолет Ту-154, выполнявший рейс Сургут–Москва, загорелся в субботу после включения двигателей в аэропорту Сургута. Самолет полностью сгорел. Большинство находившихся на борту не пострадали. На борту находились, по данным МЧС, 116 пассажиров и девять членов экипажа. Три человека погибли и более 40 получили травмы.