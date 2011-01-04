Сумской облсовет разрешил аэропорту «Сумы» оставлять себе 100% арендной платы

Сумской областной совет разрешил коммунальному предприятию «Аэропорт «Сумы» оставлять в своем распоряжении 100% арендной платы до 31 декабря 2011 года.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Сумского облсовета, такое решение было принято на третьей сессии облсовета, которая состоялась 29 декабря 2010 года.

Как говорится в решении сессии, рассмотрев обращение областного коммунального предприятия «Аэропорт «Сумы», согласно п. 2 ст. 19 Закона Украины «Об аренде государственного и коммунального имущества», руководствуясь п. 19 ст. 43 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», областной совет решил разрешить областному коммунальному предприятию «Аэропорт «Сумы» с 1 января 2011 года оставлять в распоряжении предприятия 100% арендной платы сроком до 31 декабря 2011 года.