ЮЖД объявила тендер на разработку ТЭО электрификации ряда участков

Южная железная дорога объявила тендер на разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) электрификации участков Ворожба–Люботин и Полтава–Красноград–Лозовая.

Об этом говорится в сообщении ЮЖД на сайте «Государственные закупки».

Согласно сообщению, предложения участников принимаются до 3 февраля 2011 года. Срок разработки ТЭО – до мая 2011 года. Разработка ТЭО будет проводиться за средства ЮЖД.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» планирует электрифицировать участок Полтава–Красноград. Как сообщила в ноябре 2010 года заместитель начальника ЮЖД Ольга ДЯЧЕНКО, это делается, чтобы разделить пассажирский и грузовые направления. «Сейчас считаем стоимость работ. Это сотни миллионов гривен. Первоочередно завершим в 2011 году электрификацию участка Полтава–Кременчуг, ведь это дорога в порты, это транзитные магистрали», – сказала она.

Справка УНИАН. Согласно Программе электрификации железных дорог Украины на 2008-2020 гг., электрификации подлежат свыше 2000 км железнодорожных линий, в первую очередь на стратегических направлениях. В частности, в течение 2012-2015 гг. для разделения грузового и пассажирского движения запланировано осуществить электрификацию участка Долинская–Николаев–Херсон–Джанкой Одесской и Приднепровской железных дорог, что позволит увеличить пропускную способность в направлении портов Черного моря.

Также в течение 2012-2015 годов предусмотрено электрифицировать участок Полтава–Красноград–Лозовая, Красноград–Новомосковск для внедрения скоростного движения поездов на направлении Киев–Полтава–Красноград и от Краснограда на Днепропетровск, Харьков и Донецк.