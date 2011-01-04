ЮЗЖД назначила дополнительные электрички повышенного комфорта на 4, 6 и 9 января

На период новогодних и рождественских праздников для обеспечения в пригородном сообщении пассажирских перевозок Юго-Западная железная дорога назначила дополнительные электропоезда повышенного комфорта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЗЖД.

В частности, на 4 января назначен поезд № 839 Шостка–Фастов; на 6 января – поезда № 802/801 Фастов–Шостка–Фастов, № 810/809 Киев–Шостка–Фастов, № 819 Киев–Шепетовка, № 841/842 Киев–Шепетовка–Киев, № 827/828 Киев–Жмеринка–Киев, № 871/872 Коростень–Козятин–Возляково; на 9 января – № 854 Хмельницкий–Киев.

В то же время, из-за отсутствия пассажиропотока 7 января будут отменены несколько рейсов курсирования электропоездов повышенного комфорта: № 840/839 Киев–Шостка–Фастов, № 819 Киев–Шепетовка, № 827/828 Киев–Жмеринка–Киев, № 826/825 Киев–Гребенка–Киев, № 803/804 Рокитное–Киев, № 803/804 Киев–Рокитное, № 871/872 Коростень–Козятин–Возляково.

Юго-Западная железная дорога призывает пассажиров следить за изменениями в расписании движения поездов пригородного сообщения.