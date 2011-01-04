Железные дороги увеличили среднесуточную погрузку грузов до 980 тыс. тонн

В январе-декабре 2010 года украинские железнодорожники ежесуточно грузили 980,7 тыс. тонн грузов, что составляет 111,1% к соответствующему периоду прошлого года и 106,0% от планового задания.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

В частности, увеличили среднесуточный показатель погрузки к уровню 2009 года все дороги, кроме Южной, в т.ч.: Донецкая - на 8,3%, Приднепровская - 14,7%, Юго-Западная - 12,1%, Одесская - 20,5%, Львовская - на 21,8%.

Согласно сообщению, на протяжении 2010 года в среднем за сутки выгружалось свыше 15 тыс. вагонов, что составляет 101,5% к плановому заданию и 108,4% к уровню 2009 года.

В целом железными дорогами Украины за 12 месяцев 2010 года отправлено почти 357 млн. 900 тыс. тонн грузов, что на 9,6% больше планового задания и на 11,1% больше, чем в 2009 году.

Напомним, по итогам эксплуатационной работы за первое полугодие 2010 г. украинские железнодорожники ежесуточно нагружали в среднем более 927 тыс. тонн грузов, что составляет 105,6% к плановому заданию и на 15,2% больше, чем за аналогичный период 2009 года.