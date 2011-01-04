Эффективность использования подвижного состава выросла - «Укрзализныця»

В 2010 году выросла эффективность использования вагонов «Укрзализныци», о чем свидетельствует ускорение оборота грузового вагона к уровню 2009 года на 0,77 суток (112,3%), и к плановому заданию на 1,13 суток (118,0%).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре «Укрзализныци».

Согласно сообщению, в среднем один грузовой вагон находился в обращении 6,27 суток. Оборот груженого вагона составил 2,98 суток, и ускорен к плановому заданию на 0,14 суток (104,7%).

Вместе с тем, уменьшено время простоя вагона под одной грузовой операцией к плановому заданию на 4,30 часа, к уровню прошлого года - на 3,55 часа, и его выполнение составляет 38,40 ч.

Грузовой рейс вагона в среднем составил 507,7 км, что больше уровня 2009 года на 0,9%, и больше планового задания на 1,5%.

Кроме того, за 12 месяцев 2010 года улучшены и показатели использования локомотивного парка. Среднесуточный пробег локомотива составил 464 км (104,5% к плану), 101,1% к уровню 2009 года. Среднесуточная производительность составила 1302 тыс. ткм брутто (104,9% к плану, 103,1% к уровню 2009 года).