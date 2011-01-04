Перевозчики с 5 января повышают стоимость проезда из Кременчуга в Киев на 10 грн.

С 5 января междугородние перевозчики (службы «Сервис такси», «Сервис транзит» и «Автолайн») повышают стоимость проезда в столицу и из Киева в Кременчуг на 10 грн. - до 80 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня перевозчики сообщили журналистам.

"Сегодня проезд в столицу стоит еще 70 грн., а завтра уже 80 грн. Стоимость проезда в других направлениях пока остается прежней. Причина повышения стоимости проезда – повышение стоимости топлива, запчастей и размера минимальной зарплаты", -сообщили перевозчики.

Напомним, службы «Сервис такси», «Сервис транзит» и «Автолайн» осуществляют перевозку пассажиров из Кременчуга в разные города Украины микроавтобусами.