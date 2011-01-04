Черновицкий горсовет просит Кабмин компенсировать городу отмену дорожного сбора

Черновицкий городской совет обратился к председателю Верховной Рады Украины Владимиру ЛИТВИНУ и премьер-министру Николаю АЗАРОВУ с просьбой разработать механизм возврата в местные бюджеты средств, взысканных в виде акциза с продажи горюче-смазочных материалов.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение приняла сессия Черновицкого городского совета.

«С принятием Налогового кодекса отменен дорожный сбор с владельцев транспортных средств, средства с которого направлялись на строительство, реконструкцию и содержание улиц и дорог, которые находятся в коммунальной собственности. В связи с этим объем дорожного фонда бюджета Черновцов в 2011 году уменьшился по сравнению с 2010 годом в 4,7 раза – с 15 млн. 150 тыс. грн. до 3,2 млн грн.», – говорится в письме руководству страны.