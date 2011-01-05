Донецк к Евро-2012 закупит 143 троллейбуса и 150 автобусов

Власти Донецка в рамках подготовки города к проведению финального тура чемпионата Европы по футболу в 2012 году намерены закупить 143 троллейбуса и 150 автобусов производства Львовского автобусного завода.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации со ссылкой на информацию, полученную от Донецкого городского председателя Александра ЛУКЬЯНЧЕНКО.

По его словам, еще в ноябре 2010 года Донецкий горсовет подписал договор относительно предоставления кредита в размере 350 млн. грн. на закупку указанного количества единиц общественного транспорта. По договору о закупке троллейбусов уже осуществлена предоплата в сумме 75,1 млн. грн. за 23 троллейбуса, но при этом ЛАЗ перенес срок их поставки на январь 2011 года, отметил А. ЛУКЬЯНЧЕНКО.

Он также сообщил, что уже обратился к вице-премьер-министру – министру инфраструктуры Украины Борису КОЛЕСНИКОВУ с просьбой посодействовать четкому соблюдению ЛАЗом графика поставок автотранспорта.