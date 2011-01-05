Услугами «Борисполя» в 2010 году воспользовались 6,7 млн. пассажиров

Результаты деятельности аэропорта «Борисполь» за 2010 год демонстрируют стабильный рост производственных показателей предприятия по сравнению с 2009 годом, в частности, количество перевезенных пассажиров увеличилось на 16% и составило 6,7 млн. человек, а количество самолето-вылетов возросло на 12% – до почти 100 тыс. рейсов.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь международного аэропорта «Борисполь» Оксана ОЖИГОВА.

«Перевозка пассажиров – как индикатор. Она четко реагирует на политическую и экономическую ситуацию в стране. Как только ситуация налаживается, пассажиропоток возрастает», – отметил в связи с этим генеральный директор аэропорта Борис ШАХСУВАРОВ.

Как напоминают в аэропорту, в 2010 году в «Борисполе» был открыт новый терминальный комплекс «F», что позволило увеличить пропускную способность главных воздушных ворот страны и обеспечить скорость и комфорт обслуживания пассажиров. На сегодня из нового терминала столичного аэропорта осуществляются рейсы более 30 национальных и иностранных перевозчиков. Пассажиропоток за неделю в среднем составляет от 30 тыс. до 40 тыс. пассажиров.

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт «Борисполь» является главными воздушными воротами Украины и обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Аэропорт находится на пересечении многих воздушных трасс, проходящих из Азии в Европу, Америку и в обратном направлении, и является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы. Из аэропорта «Борисполь» более 50 авиакомпаний осуществляют регулярные пассажирские рейсы на 100 маршрутах международных и украинских рейсов.