ДЖД в 2010 году отремонтировала 555,4 км путей

В 2010 году Донецкая железная дорога (ДЖД) полностью выполнила запланированный объем ремонта путей: различными видами ремонта оздоровлено 555,4 км путей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДЖД.

Согласно сообщению, в частности, модернизировано 88,4 км, капитально отремонтировано – 138 км, осуществлен средний ремонт – 204 км, комплексно-оздоровительный ремонт – 125 км.

Кроме того, заменены на новые 220 комплектов стрелочных переводов, из них 185 комплектов – на железобетонных брусьях, и отремонтированы средним ремонтом 150 комплектов стрелочных переводов.

В 2010 году особое внимание было уделено выполнению ремонтных работ на участках Желанное–Очеретино, Криничная–Макеевка, Асланово–Сартана, Попасная–Марьянка, Чумаков–Ларино, Моспино–Макеевка грузовая и Штеровка–Марусино, на Ясиноватском узле и по станциям Вальяновской и Донецк.

Как отмечают на ДЖД, ремонт и модернизация путей осуществляются в соответствии с программой развития транспортных коридоров и скоростного движения в Украине. Оздоровление железнодорожных путей позволит не только улучшить эстетический вид железнодорожного полотна, но и повысить скорость движения на отремонтированных участках до максимально возможной при существующем техническом оснащении. К тому же это позволит повысить безопасность движения, плавность хода поездов, а также способствует повышению интенсивности пропуска поездов.

Современная технология предусматривает замену верхнего строения путей (рельсов и шпал), глубокую очистку балласта щебнеочистительных машин и ремонт водоотводных сооружений. Оздоровление железнодорожных путей увеличивает надежность всех технических устройств, включая системы автоматики, телемеханики и связи. На всех участках, где проводятся ремонтные работы, установлена максимально допустимая скорость движения поездов.