«ВТБ Банк» предоставит ДЖД кредиты для подготовки к Евро-2012

ПАО «ВТБ Банк» по процедуре закупки у одного участника предоставит Донецкой железной дороге (ДЖД) краткосрочные кредитные ресурсы для своевременного перекредитования кредитных средств во избежание штрафных санкций и долгосрочные кредитные ресурсы для обеспечения своевременной подготовки технологического вокзального комплекса станции Донецк к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Об этом сообщается на сайте «Государственные закупки».

Согласно сообщению, банк предоставит 89,868 млн. грн. и 372,882 млн. грн. в период от даты заключения договора до конца 2011 года.

При этом соответствующие договоры заключены с банком в ноябре 2011 года.

Справка УНИАН. Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей Украины на сравнительно небольшой площади – 57 тыс. кв. км и населением около 8,5 млн. человек. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (что составляет около 13% общей длины железных дорог Украины). В то же время дорога осуществляет более 40% погрузки и более 35% выгрузки всех грузов железных дорог Украины.