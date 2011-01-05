«Укрзализныця» заявляет о проблемах с задержкой вагонов со сжиженным газом

За период с 1 по 4 января т.г. на пограничных передаточных станциях железных дорог Украины было задержано более 400 вагонов со сжиженным газом, в том числе, почти 350 вагонов должны были следовать транзитом через территорию Украины. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Согласно сообщению, только на станции Красная Могила на границе с Россией задержано 250 вагонов с газом из Казахстана. Из-за занятых транспортом путей станции, невозможности приема, передачи поездов парализована работа указанного межгосударственного пункта пропуска. Общие убытки, которые понесли железные дороги Украины за первые дни 2011 года, уже составили около 150 тыс. грн.

Сообщается, что ситуация с задержкой вагонов со сжиженным газом произошла из-за некачественно организованной работы финансовых посредников, имеющих соответствующие лицензии Государственной Таможенной Службы Украины, по своевременному предоставлению необходимых документов для таможенного оформления вагонов со сжиженным газом на государственной границе Украины.

Как напоминают в «Укрзализныце», в связи с вступлением в силу нового Налогового кодекса Украины, сжиженный газ с января т.г. отнесен в перечень подакцизных товаров (в составе группы нефтепродуктов), к которым применяется порядок предоставления таможенным органам финансовых гарантий грузовладельцами по доставке транзитных подакцизных товаров в таможни назначения, при импорте - оформление предварительной грузовой таможенной декларации и ее электронной копии.

Как отмечается в сообщении, Украина теряет свой транзитный потенциал в связи с расширением списка грузов, на которые распространяется порядок предоставления финансовых гарантий.

По данным ведомства, начиная с 1996 года, в Украине действует порядок предоставления таможенным органам финансовых гарантий грузовладельцами по доставке транзитных подакцизных товаров в таможни назначения. Как следствие, из-за отвлечения средств посредническим структурам, причастным к перевозочному процессу, объемы транзитных перевозок подакцизных грузов значительно уменьшились, сообщают в «Укрзализныце».

Несмотря на это, Гостаможслужба периодически расширяет перечень товаров, к которым применяются меры гарантирования доставки, в том числе, и при перемещении товаров в режиме «транзит». В настоящее время меры гарантирования, кроме подакцизных, применяются еще на 84 позиции неподакцизных товаров.

По данным «Укрзализныци», сегодня Гостаможслужба пытается расширить указанный перечень еще на 54 позиции, что, по предварительным подсчетам, приведет к потере годовых объемов перевозок грузов транзитом по территории Украины в размере 8 млн. тонн и недополучению доходных поступлений железными дорогами Украины в размере около 160 млн. долл. США. Также соответствующие отчисления недополучит Государственный бюджет Украины. При таких условиях львиная доля транзитных грузов направляется грузовладельцами в обход Украины, главным образом, через порты Российской Федерации и территорию Республики Беларусь (железные дороги этих стран имеют статус таможенного перевозчика).

Как считают в ведомстве, наиболее прогрессивным мероприятием гарантирования доставки товаров является осуществление железными дорогами Украины перевозок под гарантией таможенного перевозчика.

Как отмечают в ведомстве, внесение железных дорог в реестр таможенных перевозчиков, согласно статье 184 Таможенного кодекса Украины, позволит решить проблемные вопросы, связанные с предоставлением финансовых гарантий таможенным органам при перевозках подакцизных товаров и товаров, к которым применяются меры гарантирования доставки при ввозе на таможенную территорию Украины.