ПУМБ и «Экспресс-Банк» предоставят ЛЖД кредит

ПАО "Первый Украинский Международный банк" и Львовский филиал АО "Акционерный банк «Экспресс-Банк» предоставят Львовской железной дороге услуги по предоставлению кредита (возобновляемую кредитную линию на общую сумму 112 млн. грн.).

Об этом сообщается на сайте «Государственные закупки».

Согласно сообщению, договоры с банками подписаны 30 декабря 2010 года.

Срок предоставления кредитов – 2010-2011 гг. Проценты за пользование кредитом ПУМБ – 15,43%, "Экспресс-Банка" – 15,20%.

Справка УНИАН. Львовская железная дорога пролегает в юго-западной части Украины на территории 7 областей, проходя через Карпаты, Прикарпатье, Волынь.

На железной дороге действует 354 станции, из них 252 открыты для грузовых операций.