Прокуратура отказала в возбуждении дела о невыплате зарплат на «Горэлектротрансе» Харькова

Прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела по факту невыплаты зарплат работникам харьковского коммунального предприятия «Горэлектротранс».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил первый заместитель прокурора Харьковской области Александр КИРИЛЮК, комментируя результаты проверки органами прокуратуры факта невыплаты зарплат на предприятии.

«Органами прокуратуры отказано в возбуждении уголовного дела в связи с тем, что не полностью вина за невыплату заработной платы лежит на руководстве этого предприятия», - сказал А.КИРИЛЮК.

Он подчеркнул, что руководство КП «Горэлектротранс» не имело реальной возможности выплатить заработную плату своим работникам.

«Большая часть денег просто не перечислена из государственного бюджета, а ставить в вину невыплату заработной платы мы можем лишь в том случае, если обвиняемое лицо имело реальную возможность это сделать. На счете предприятия денег фактически нет, а часть денег, которые есть, предприятие было вынуждено направить на ремонт и поддержку в надлежащем состоянии подвижного состава», - отметил А.КИРИЮК.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря 2010 года в Харькове началась забастовка работников КП «Горэлектротранс» с требованием выплаты зарплат. В течение четырех дней на маршруты не выходило около 360 троллейбусов и трамваев всех четырех городских депо. Общая сумма задолженной зарплаты коллектива «Горэлектротранса» на момент забастовки составляла 22,4 млн. грн., и ее не выплачивали с августа 2010 года.

23 декабря Харьковский облсовет выделил из областного бюджета для выплаты зарплат забастовщикам 5 млн. грн. По данным городского председателя Геннадия КЕРНЕСА, в целом для выплаты задолженных зарплат коллективу «Горэлектротранса» должно было поступить 13 млн. грн., около 8 млн. грн. из которых направляет Кабинет министров.

25 декабря работники КП «Горэлектротранс» прекратили акцию протеста.