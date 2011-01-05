Полтавский тепловозоремонтный продлил полномочия топ-менеджмента

Наблюдательный совет ОАО «Тепловозоремонтный завод» (г. Полтава) продлил полномочия председателя правления – генерального директора Олега НАЗАРЕНКО до 31 марта 2011 г.

Об этом сказано в сообщении предприятия, опубликованном в интернет-издании ГКЦБФР.

В сообщении отмечается, что такое решение наблюдательный совет принял на своем заседании 4 января.

Вместе с тем, наблюдательный совет продлил до 31 марта 2011 г. полномочия члена правления - исполнительного директора Владимира ГРИЩЕНКО и главного бухгалтера предприятия Елены СОЛОВЬЁВОЙ.

Справка УНИАН. ОАО «Тепловозоремонтный завод» (г. Полтава) ремонтирует тепловозы ТЭП-70, 2ТЭ-116, ТЭМ-7 и М-62 всех модификаций. Мощность завода рассчитана на ремонт 800 дизелей по 60-70 секций в месяц.

2009 год Полтавский тепловозоремонтный завод закончил с убытком 19,909 млн. грн.