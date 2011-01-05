В Донецке мероприятия к Евро-2012 профинансированы на 2 млрд. грн.

В Донецке к концу 2010 года в рамках Государственной целевой программы подготовки украинских городов к чемпионату Европы по футболу в 2012 году профинансированы мероприятия на общую суму 2 млрд. 192,2 млн. грн. (45% от общего плана подготовки города к чемпионату) за счет средств государственного и местного бюджетов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации со ссылкой на информацию, полученную от Донецкого городского головы Александра ЛУКЬЯНЧЕНКО.

По его словам, в частности из государственного бюджета было выделено 2,043 млрд. грн. (44%), из местного – 149,1 млн. грн. (77%).

Мэр Донецка отметил, что в рамках реализации программы работы по развитию «Международного аэропорта «Донецк» профинансированы на 1,688 млрд. грн. (55% из запланированных 3 млрд. грн.); обновлению автобусного парка (16 единиц) – на сумму 25 млн. грн. (выполнение – 100%); работы по реконструкции трамвайных и троллейбусных линий – на 20 млн. грн. (выполнение – 135%); работы по строительству зоны гостеприимства и благоустройству прилегающей территории – 13,5 млн. грн. (выполнение – 225%); строительство, ремонт автомобильных дорог коммунальной собственности – 141 млн. грн. (55% из запланированных 256,9 млн. грн.).

Также А.ЛУКЬЯНЧЕНКО отметил, что в рамках реализации программы подготовки к Евро-2012 в 2010 году (по состоянию на 27 декабря 2010 г.) не было открыто финансирование за счет средств государственного бюджета по следующим направлениям: реконструкция и ремонт общежитий (40,8 млн. грн.); закупка медицинского оборудования (22,7 млн. грн.); реконструкция театров, музеев, цирка (5,9 млн. грн.) на общую сумму 69,4 млн. грн.

Кроме того, А.ЛУКЬЯНЧЕНКО сообщил, что в Донецке к Евро-2012 для размещения болельщиков планируют создать 19 – 21 тыс. мест.

По его словам, болельщикам чемпионата будут предложены следующие виды размещения: студенческие общежития (10 тыс. мест); санатории, профилактории (298 мест); гостиницы, которые не используются для размещения целевых групп УЕФА Евро-2012 (334 места); арендное частное жилье (600 мест). Также мэр отметил, что для размещения болельщиков будут созданы фан-лагеря, палаточные городки (от 8 тыс. до 10 тыс. мест).

Таким образом, планируемое количество мест размещения болельщиков составляет 19-21 тыс. мест, из которых пока законтрактовано 766 мест, заключил мэр.