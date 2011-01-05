В Донецке к Евро-2012 на границах города создадут две парковочные зоны

В Донецке к предстоящему чемпионату Европы по футболу в 2012 году, согласно модели транспортного обслуживания участников и болельщиков, предусмотрено создание двух парковочных зон на внешних границах города для отстоя легкового автомобильного транспорта болельщиков.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации со ссылкой на донецкого городского председателя Александра ЛУКЬЯНЧЕНКО. По его словам, будут созданы парковочные зоны: северная (на объездной дороге, ІІІ очередь) и южная (район Мариупольской развязки).

Южная парковочная зона (потоки движения транспорта Запорожская область, Россия) - район автодороги «Донецк – Мариуполь», и здесь уже определено конкретное место создания парковочной зоны, проведены переговоры с заинтересованным инвестором, проводится работа по оформлению правоустанавливающих документов на земельный участок. Ориентировочный срок подписания договора аренды земельного участка – май 2011 года, отметил мэр. Он добавил, что заинтересованный инвестор готов в полной мере обеспечить создание и функционирование парковочной зоны на период проведения Евро 2012.

Северная парковочная зона (потоки движения транспорта Луганская, Днепропетровская, Харьковская области) - район Ясиноватской развилки, и здесь также уже определено конкретное место создания парковочной зоны (50 га, ориентировочное количество автомобилей – 2,5 -3 тыс.), проведены переговоры с собственником земельного участка.

Однако проведение переговоров осложняется незавершенностью переговорного процесса с собственником, который еще не определился с окончательным вариантом передачи земельного участка под создание парковочной зоны: - путем его продажи инвестору, либо путем передачи в пользование (по договору сервитута), уточнил А.ЛУКЬЯНЧЕНКО.

Мэр объяснил, что в КП "Донецкавтопарковка" уже разработан эскизный проект благоустройства парковочных зон с размещением необходимой инфраструктуры (бытовые услуги, торговые точки, зоны отдыха). После определения порядка предоставления земельного участка будет разработан детальный рабочий проект размещения парковочной зоны.

Также в Донецке планируется организовать одну благоустроенную буферную зону (на объездной дороге, ІІІ очередь, рядом с северной парковочной зоной) для управляемого и комфортного отбытия болельщиков после матча через международный аэропорт «Донецк». На сегодняшний день, совместно с МОК и Нацагентством (Укревроинфрапроектом), проводиться работа по согласованию принципов организации и управления буферной зоной, а также ее обустройства необходимой инфраструктурой.

В первом квартале 2011 года будет разработан и утвержден соответствующий проект, определен заказчик и исполнитель работ, а также объемы и источники финансирования, заключил А.ЛУКЬЯНЧЕНКО.