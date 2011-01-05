В Ивано-Франковской обл. Укрзализныця сдала новую станцию

На Прикарпатье «Укрзализныця» сдала в эксплуатацию новую железнодорожную станцию.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в пригородном с. Ямница возле Ивано-Франковска была сдана в эксплуатацию новая железнодорожная станция. В церемонии открытия приняли участие генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК, начальник Львовской железные дороги Богдан ПИХ, заместитель председателя облгосадминистрации Роман СТРУТИНСКИЙ.

«Мы впервые соединили прямым железнодорожным сообщением Донецк и Ворохту, - отметил М.КОСТЮК. – Этим самым мы хотим объединить Украину через железнодорожные магистрали». Он сообщил, что в целом «Укрзализныця» на строительство и реконструкцию вокзальных комплексов инвестировала свыше 127 млн. грн.

Начальник Львиской железные дороги Б.ПИХ сообщил, что началось строительство вокзального комплекса в Ямнице в мае 2010 г. Сметная стоимость работ на этом объекте составляет свыше 10 млн. грн., в частности, стоимость строительно-ремонтных работ составляет около 3 млн. грн.