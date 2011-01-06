«Лугансктепловоз» поставит ЛЖД электропоезд на сумму 69 млн. грн.

ОАО «ХК «Лугансктепловоз» выиграло тендер на поставку Государственному территориальному отраслевому объединению «Львовская железная дорога» (ЛЖД) электропоезда постоянного тока ЕПЛТ2Т.

Об этом сказано в сообщении ХК «Лугансктепловоз», опубликованном на официальном веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, дата акцепта - 8 декабря 2010 г., договор заключен 29 декабря 2010 г., стоимость договора - 68 млн. 993,340 тыс. грн. Источник финансирования - собственные средства ЛЖД.

Напомним, торги были объявлены ЛЖД в конце октября 2010 г.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2010 г. «Лугансктепловоз» выиграл тендер на поставку Донецкой железной дороге (ДЖД) железнодорожных локомотивов - трех магистральных электровозов постоянного тока.

Справка УНИАН. ОАО «Холдинговая компания «Лугансктепловоз» – крупнейшее предприятие Украины, специализирующееся на выпуске магистральных грузовых тепловозов и электровозов, электропоездов постоянного и переменного тока, дизель-поездов.

Львовская железная дорога пролегает в юго-западной части Украины на территории семи областей: Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Винницкой, Луцкой и Волынской. На дороге действует 354 станции, из них 252 открыты для грузовых операций.