«Нафтогаз» снова выбрал «Бизнес Джет Тревел» для перевозки пассажиров

НАК «Нафтогаз Украины» по итогам проведенного тендера 31 декабря 2010 г. выбрал ООО «Авиационная компания «Бизнес Джет Тревел» для оказания услуг по перевозке пассажиров авиационным транспортом, которые не подчиняются расписанию (услуги по перевозке пассажиров авиатранспортом).

Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном в «Вестнике государственных закупок».

В сообщении отмечается, что в частности, ООО «Авиационная компания «Бизнес Джет Тревел» окажет услуги на общую сумму 4,89 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, по итогам проведенного тендера 19 июля 2010 г. НАК «Нафтогаз Украины» уже выбирал ООО «Бизнес Джет Тревел» для оказания услуг по перевозке пассажиров авиационным транспортом, которые не подчиняются расписанию (услуги по перевозке пассажиров авиатранспортом) на сумму 4,89 млн. грн.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.