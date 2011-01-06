В Днепре возле Херсона обнаружено загрязнение неизвестным веществом.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской облгосадминистрации, 5 января в акватории р. Днепр в районе Нефтегавани г. Херсона обнаружен разлив неизвестного вещества на площади около 2 тыс. кв. м.

Лабораторией Госэкоинспекции отобраны пробы. Поставлена в известность инспекция государственного портового надзора Херсонского морского торгового порта для ликвидации разлива.

Как сообщал УНИАН, в Днепре в районе Нефтегавани в ноябре и декабре прошлого года дважды обнаруживали загрязнение поверхности воды нефтепродуктами.