Запорожский аэропорт сократил грузоперевозки почти в 3 раза

Государственное предприятие "Международный аэропорт Запорожье" в 2010 году сократило грузоперевозки, по сравнению с 2009 годом, в 2,9 раза - до 693 тонн.

Как сообщили УНИАН на предприятии, "за 2010 год ГП "Международный аэропорт Запорожье" было отправлено 693 тонны грузов - т.е. всего 33,5% показателя 2009 года, на протяжении которого запорожским аэропортом было обработано 2 067 тонны грузов и багажа".

Сокращение грузопотока почти в 3 раза (2,98 раза) в руководстве ГП "Международный аэропорт Запорожье" объясняют тем, что на протяжении 2010 года предприятие фактически отправляло только багаж.

"Как таковых грузов на протяжении 2010 года почти не отправлялось: практически весь грузооборот "набрался" за счет багажа, который пассажиры везли с собой", - пояснили в аэропорту.