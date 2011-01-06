«Укрзализныця» электрифицирует участок между Львовом и Карпатами

«Укрзализныця» до 2013 года планирует электрифицировать участок между Львовом и Карпатами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК, пребывая в Ивано-Франковской области.

По его словам, сначала Львовская железная дорога намеревается электрифицировать участок между Львовом и Ивано-Франковском.

«Львовская железная дорога в 2011 году приступает к проектированию электрификации участка Ивано-Франковск-Львов, а в 2012 году мы начнем такую электрификацию от Львова до Ивано-Франковска», - сообщил гендиректор «Укрзалізниці». По его словам, уже в 2013 году Львовская железная дорога завершит электрификацию участка от Ивано-Франковска до «центра туризма» - Ворохты Яремчанского горсовета.

По его мнению, электрификация железнодорожной колеи от Львова до Карпат имеет и «экологическую составляющую». Это связано также с подготовкой к зимней Олимпиаде 2022 года, которую Украина стремится провести у себя. «А здесь есть свои требования и особенности», - добавил руководитель «Укрзализныци».

Справка УНИАН. От Львова (Ходоров Львовская обл.) до Ивано-Франковска и дальше до Карпат железнодорожная колея не электрифицирована, и железнодорожные составы тянут тепловозы вместо электровозов. В Ходорове тепловозы заменяют электровозами.