ДЖД отремонтировала почти 9 тыс. грузовых вагонов Укрзализныци

В течение 2010 года в вагонных депо Донецкой железной дороги отремонтировано 8 915 грузовых вагонов парка "Укрзализныци", в том числе 43 крытых вагона, 576 полувагонов, 88 универсальных платформ и др. Об этом сообщила УНИАН пресс-служба ДЖД.

Согласно сообщению, кроме того, оздоровлено деповским и капитальным видами ремонта 4 671 грузовая единица, которая находится в собственности промышленных предприятий. В целом отремонтировано на 573 грузовых вагона больше, чем было запланировано.

Также в течение этого периода в условиях депо разными видами ремонта оздоровлено 690 пассажирских вагонов, в том числе деповским - 524, капитальным - 166 единиц. На заводах капитально отремонтировано 19 пассажирских вагонов.

К тому же в 2010 году текущим деповским ремонтом (ТР-3 - самым сложным) оздоровлено 23 маневровых тепловоза, 15 грузовых тепловозов, 27 электровозов. Во время текущего ремонта заменяются и восстанавливаются отдельные узлы и детали локомотива, после чего проводятся регулировка и испытание, которые гарантируют работоспособность в межремонтный период. Длительность технической эксплуатации устанавливается с учетом пробега, объемов работы локомотива и других конкретных условий. Капитально отремонтировано на заводах 9 электровозов и 12 маневровых тепловозов.

Справка УНИАН. Ремонт пассажирских вагонов выполняется в депо Донецк, Мариуполь и Дебальцево. Тяговый подвижной состав ремонтируют в депо Красный Лиман (электровозы), Волноваха (маневровые тепловозы), Славянск и Красноармейск (грузовые тепловозы).

Донецкая железная дорога располагает мощной базой по ремонту грузовых вагонов - 13 депо, из них 8 могут производить деповской и капитальный ремонт всех видов грузового подвижного состава и 5 депо специализируются на техническом обслуживании и подготовке вагонов под погрузку.