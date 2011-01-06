Милиция выявила хищение 23,6 млн. грн. во время реконструкции линии скоростного трамвая

В Киеве милиция выявила хищение 23,6 млн. грн. во время реконструкции третьей линии скоростного трамвая.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.

В частности, в отношении председателя наблюдательного совета ОАО и председателя правления этого же общества, а также заместителя генерального директора коммунального предприятия, исполняющего обязанности генерального директора ОАО, и директора ООО было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что они в течение 2008-2009 годов по завышенным ценам приобрели оборудование и строительные материалы для реконструкции третьей линии скоростного трамвая в Киеве, чем нанесли государству ущерб на сумму 23,6 млн. грн.

Четверо подозреваемых задержаны.