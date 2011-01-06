На Белорусской ж/д продолжается расчистка снега после обильного снегопада

Белорусская железная дорога продолжает расчистку путей и стрелочных переводов после обильного снегопада, который прошел с 31.12.2010 по 02.01.2011, сообщает пресс-центр БЖД. В результате на дорогах страны образовались снежные заносы, максимальная высота снежного покрова местами составила 40-57 см.

Для борьбы с последствиями обильного снегопада белорусская магистраль задействовала более 8 тыс. работников, ежесуточно работала 21 снегоуборочная машина, на очистке главных, станционных и подъездных путей было задействовано 24 снегоочистителя.

Работа по очистке стрелочных переводов и путей от снега продолжается и в настоящее время.