Белорусская ж/д реконструирует станцию Брест-Центральный, которую открывал Александр III

Белорусская железная дорога проводит конкурс на разработку концепции (эскизного проекта) по реконструкции вокзального комплекса ст. Брест-Центральный, сообщает пресс-центр дороги.

Вокзал станции Брест-Центральный входит в число памятников архитектуры Беларуси и знаменит тем, что на его открытии 28 мая 1886 года присутствовал российский царь Александр III с царицей Марией Федоровной и царевичем Николаем. Считается, что на то время вокзал в Бресте был самым большим и красивым зданием на железных дорогах Российской империи.

Проектом должны быть предусмотрены максимальные удобства для пассажиров без снижения пассажиропотока (в среднем в сутки количество отправляемых пассажиров с вокзала ст. Брест-Центральный составляет около 8 тыс. чел.), сохранение историко-культурной ценности с увязкой исторической и современной архитектуры, строительство гостиницы, выполнение мероприятий по созданию безбаръерной среды для маломобильных групп населения и др. Заявки на разработку концепции реконструкции данного вокзального комплекса Белорусской железной дорогой будут приниматься до 24 января 2011 года.