Вступил в силу закон об усилении ответственности за вмешательство в деятельность ж/д транспорта

Сегодня, 6 января, официально опубликован в газете "Голос Украины" и вступает в силу Закон Украины 2742-VI «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за вмешательство в деятельность транспорта».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Напомним, Закон был принят Верховной Радой 2 декабря 2010 года и подписан Президентом Украины 29 декабря 2010 года.

Закон был разработан по инициативе «Укрзализныци» и предусматривает повышение размеров штрафных санкций за нарушение правил по охране порядка и безопасности движения на железнодорожном транспорте, правил пользования средствами железнодорожного транспорта, нарушение правил, направленных на обеспечение сохранности грузов на железнодорожном транспорте.

В частности, размеры штрафов за наиболее распространенные правонарушения на железнодорожном транспорте теперь увеличатся более чем в 4 раза. Если раньше за переход железнодорожного пути в неустановленном месте с правонарушителя могли взыскать не более 17 грн. штрафа, то с сегодняшнего дня за такое нарушение нарушитель будет платить в 10 раз больше.

Согласно закону, за самовольный проезд в грузовых поездах штраф составит от 119 до 255 грн. Повреждение железнодорожного пути, защитных лесонасаждений, снегозащитных заграждений и других путевых объектов, сооружений и устройств сигнализации и связи обойдется нарушителю в сумму от 170 до 510 грн., штраф за подкладывание на железнодорожные пути предметов, которые могут вызвать нарушение движения поездов, составит от 255 до 680 грн. Также предусмотрено увеличение ответственности за выбрасывание мусора и других предметов из окон и дверей вагонов поездов (штраф от 34 до 170 грн.) и за повреждение внутреннего оборудования пассажирских вагонов, стекол локомотивов и вагонов (штраф от 170 до 510 грн.) Также с сегодняшнего дня увеличивается штраф за нарушение правил проезда гужевым транспортом и прогона скота через железнодорожные пути, выпаса скота вблизи железнодорожных путей, который составит от 170 до 340 грн.

Как отмечается в сообщении, такие меры, по мнению железнодорожников, являются необходимыми и будут сдерживать граждан от необдуманных поступков при нахождении на железнодорожных вокзалах и станциях. Как считают в «Укрзализныце», также благодаря усилению ответственности за вмешательство в деятельность транспорта уменьшится количество случаев незаконных посягательств на грузы и имущество железных дорог.