ГАИ за четыре дня нового года выявило почти 5 тыс. нетрезвых водителей

За четыре дня новогодних праздников инспекторы Госавтоинспекции выявили и задокументировали 4 тыс. 794 случая управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Виктор РАТУШНЯК.

В то же время он отметил, что в первые дни нового года наблюдается тенденция к уменьшению количества ДТП с пострадавшими. В частности, за указанный промежуток времени таких ДТП произошло 175, в то время как в прошлом году их было зафиксировано 196 за аналогичный период.

Также по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 25% уменьшилось количество травмированных граждан во время дорожных происшествий.

По словам В.РАТУШНЯКА, основной причиной аварий остается превышение скорости, нарушение правил обгона, выезд на полосу встречного движения, несоблюдение проезда перекрестков и железнодорожных переездов, управление автомобилями в состоянии опьянения.