«Укрзализныця» на рождественские праздники назначила 38 дополнительных поездов

По состоянию на 6 января 2011 г., железные дороги Украины назначили 38 дополнительных поездов на рождественские праздники. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

В частности, по 11 поездов назначили Юго-Западная и Приднепровская железные, 5 - Южная, 5 - Одесская, 4 - Донецкая и 2 - Львовская.

Одесская железная дорога назначила поезда № 210/209 Николаев - Киев, № 228/227 Одесса - Львов, № 432/431 Одесса - Харьков, № 558/557 Одесса - Ужгород, № 267/268 Херсон - Львов.

Приднепровская железная дорога: № 26/25 Евпатория - Москва, № 69/70 Бердянск - Москва, № 212/211 Феодосия - Москва, № 238/237-294/293 Симферополь - Киев, № 182/181 Симферополь - Киев, № 551/552 Донецк - Днепропетровск - Киев - Ворохта - Днепропетровск - Донецк, № 517/518 Днепропетровск - Львов, № 535/536 Симферополь - Ужгород, № 208/207 Симферополь - Москва, № 561/562 Днепропетровск - Киев, № 562/561-247/248 Симферополь - Киев.

Составом ЮЗЖД назначены поезд № 207/208 Киев - Ужгород, № 282/281-58/57 Киев - Симферополь, № 515/516 Киев - Ворохта, № 505/506 Киев - Ужгород, № 219/220 Киев - Ивано-Франковск, № 537/538 Киев - Ужгород, № 269/270 Киев - Ивано-Франковск, № 525/526 Киев - Чоп, № 96/95 Киев - Москва, № 252/251 Киев - Москва, № 511/512 Киев - Львов.

Донецкая железная дорога назначила поезда № 524/523 Луганск - Киев, № 551/552 Донецк - Днепропетровск - Киев - Ворохта - Днепропетровск - Донецк, № 577/578-576/575 Донецк - Киев, № 553/554 Донецк - Львов. Составом Южной железной назначены поезда № 241/242 Харьков - Евпатория, № 175/176 Харьков - Симферополь, № 225/226 Харьков - Ужгород, № 557/558-525/526 Харьков - Киев - Чоп, № 579-529/502 Харьков - Киев - Львов.

Львовская железная дорога назначила поезда № 147/148 Киев - Львов - Киев и № 502/501 Черновцы - Киев - Ивано-Франковск.