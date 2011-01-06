Крюковский ВСЗ увеличил выпуск грузовых вагонов в 2,7 раза

ОАО "Крюковский вагоностроительный завод" (Кременчуг, Полтавская обл.) в 2010 году, по сравнению с 2009 годом, увеличило выпуск грузовых вагонов более чем в 2,7 раза или на 5790 - до 9090 шт.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщили в пресс-службе предприятия.

Предприятие нарастило объемы производства в 2010 году благодаря спросу, восстановившемуся после кризиса на грузовые вагоны.

Напомним, Крюковский вагоностроительный завод в 2009 году уменьшил производство грузовых вагонов в 2 раза - до 3 тыс. 300 штук.

Справка УНИАН. ОАО "Крюковский вагоностроительный завод" выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. ОАО "Крюковский вагоностроительный завод" является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.