На севере Франции проходит эвакуация людей из-за угрозы наводнений

Власти Франции приняли решение об эвакуации нескольких сотен человек из северных районов страны в связи с угрозой наводнений.

Как сообщает «Газета.ру», по данным спасательных служб, закрыты десятки школ в департаментах Нор и Эна, где объявлен «оранжевый», третий по четырехбалльной шкале, уровень тревоги.

В некоторых населенных пунктах вследствие продолжительных дождей и таяния снега в связи с потеплением подтоплены дома, закрыты для движения около 40 департаментских дорог.