На севере Франции проходит эвакуация людей из-за угрозы наводнений
14:53, 08 января 2011Транспорт/Связь
0
Власти Франции приняли решение об эвакуации нескольких сотен человек из северных районов страны в связи с угрозой наводнений.
Как сообщает «Газета.ру», по данным спасательных служб, закрыты десятки школ в департаментах Нор и Эна, где объявлен «оранжевый», третий по четырехбалльной шкале, уровень тревоги.
В некоторых населенных пунктах вследствие продолжительных дождей и таяния снега в связи с потеплением подтоплены дома, закрыты для движения около 40 департаментских дорог.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter